"¡Se la voy a reventar!”, Carlos Trejo advierte sobre la pelea con Alfredo Adame

Carlos Trejo reveló en exclusiva para Venga La Alegría lo que desató su denuncia pública por supuesta discriminación y envió un fuerte mensaje a Alfredo Adame.

Carlos Trejo reveló en exclusiva para Venga La Alegría lo que desató su denuncia pública por supuesta discriminación en un restaurante de un hotel de lujo en Monterrey; al parecer, su forma de vestir habría sido la razón del mal rato. De paso, el ‘Cazafantasmas’ envió un fuerte mensaje a Alfredo Adame, con quien se medirá en el ring.

