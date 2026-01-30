"¡Se la voy a reventar!”, Carlos Trejo advierte sobre la pelea con Alfredo Adame

Carlos Trejo reveló en exclusiva para Venga La Alegría lo que desató su denuncia pública por supuesta discriminación en un restaurante de un hotel de lujo en Monterrey; al parecer, su forma de vestir habría sido la razón del mal rato. De paso, el ‘Cazafantasmas’ envió un fuerte mensaje a Alfredo Adame, con quien se medirá en el ring.