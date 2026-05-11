¡Dolor violencia y agresiones! Cazzu revela cómo ha sido maternar a la hija de Nodal
Cazzu compartió cómo ha vivido su rol como madre de Inti, la hija que tuvo con Nodal; este fue el pequeño discurso que la cantante compartió en Texas.
Durante un concierto en Texas y en el marco del Día de las Madres, Cazzu alzó la voz y compartió con sus fans cómo ha vivido su rol como mamá de Inti, la hija que tuvo con Christian Nodal. Este es el breve discurso que la cantante argentina compartió con sus seguidores durante el show.