Desde la actriz más dulce, hasta la de moda, o el cantante más rockero. Es grande la lista de celebridades que se han involucrado en la política con tan sólo hablar de su candidato, específicamente en las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se llevan a cabo este martes 5 de noviembre.

La Miss de Cuba, Malta y Ecuador nos visitaron en el foro para conocerlas mejor [VIDEO] ¡Descubre la calidad humana de cada una de ellas con lo poco que nos dijeron! ¡Te sorprenderá lo que han pasado para llegar hasta el certamen!

Bajo este contexto, las celebridades juegan un papel importante en la decisión de miles de votantes, pues son gran influencia en su vida por diversas razones. En el caso de Kamala Harris, son decenas de artistas los que han mencionado estar a su favor con publicaciones directas en sus redes, haciéndose presentes en alguno de sus actos públicos, o incluso haciendo presentaciones en los mismos.

No te pierdas: Cazzu reacciona a la infidelidad de Christian Nodal con Ángela Aguilar

¿Qué celebridades apoyan a Kamala Harris en las elecciones 2024?

Tras haber pedido el retiro del actual presidente Joe Biden de la contienda, George Clooney no dudó en apoyar la candidatura de Harris a la presidencia.

Una de las primeras grandes celebridades en dar su voto de confianza a Kamala Harris fue Taylor Swift, quien en repetidas ocasiones lo ha hecho público. Y siguiendo en el mundo de la música y pop, Beyoncé también ha mencionado estar de ese lado, pues no sólo ha estado en una de sus últimas citas de campaña de la candidata, sino que su canción ‘Freedom', ha sido el tema de la campaña de Harris.

El músico y cantante Bruce Springsteen no sólo ha mencionado estar de lado de Harris, sino que también publicó un video explicando los motivos por los que la gente no debería votar por el expresidente Donald Trump.

Sarah Jessica Parker, la amante de la moda, colgó desde tiempo atrás en las ventanas de su casa un cartel donde mostraba su favoritismo y dejaba claras las razones por las que votaría por ella.

Aunque muchas ligas de deportes han hecho saber a sus deportistas que no deben inmiscuirse en temas políticos para no generar polémica, a LeBrone James eso no le ha importado, y a través de publicaciones en sus redes, ha demostrado el apoyo a Kamala, remarcando que votará por ella para que su familia tenga un mejor futuro.

Los latinos se hacen presentes en als elecciones 2024

Bad Bunny no se queda atrás, pues ha mencionado algunos momentos en los que Trump ha querido bloquear a Puerto Rico, hecho que ha dejado al expresidente sin el apoyo del reggaetonero. Y siguiendo con los latinos, Marc Anthony ha aplicado la misma táctica, reproduciendo en sus redes las acciones nulas de Trump durante su gobierno en pro de los puertorriqueños, específicamente. Y su exesposa, Jennifer López ha dejado claro su apoyo al acudir a un mitin de Harris hace apenas unos días.

‘Los Vengadores’ intentan salvar una vez al mundo, pero esta vez con mensajes políticos, pues Scarlett Johannson, Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo, entre otros, se unieron para invitar a votar a la población estadounidense a las urnas en este día, y aunque no lo mencionaron directamente, dejaron ver su favoritismo por la candidata.

Las nuevas generaciones también tienen gran participación

Olivia Rodrigo, Billie Eilish y Charlie XCX son de los artistas más jóvenes que también han tomado partido en esta contienda mencionando a la candidata como mejor opción para su país.

Te puede interesar: ¡Melissa, de Matisse, explica los motivos de su enojo con reportera!