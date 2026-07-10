¿César Évora o Chayanne? Eso reveló el actor cubano sobre ser el título ‘papá de México’

El actor César Évora celebró que su compatriota Livia Brito haya pagado la indemnización al paparazzi que agredió en 2020 en Cancún y bromeó con la posibilidad de disputarle a Chayanne el título de ‘papá de México’, pues no le han faltado las admiradoras que le digan ‘hazme un hijo’. Así agradeció César Évora el cariño de sus fans y se pronunció sobre las ‘fake news’.