"¡El deporte no tiene género!”, Sara Maldonado alzó la voz por el futbol femenil

Luego de que Karla Souza revelara que a su hija le negaron la oportunidad de jugar futbol, Sara Maldonado alzó la voz para romper esos estereotipos. Junto a ‘La Pelé' Vargas y Lourdes de la Rosa, celebraron los diez años de Futbol Más, una iniciativa que demuestra que en la cancha todos tienen un lugar.