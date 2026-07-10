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"¡El deporte no tiene género!”, Sara Maldonado alzó la voz por el futbol femenil

Sara Maldonado, ‘La Pelé' Vargas y Lourdes de la Rosa, hicieron un llamado por el desarrollo del futbol femenil en México y por acabar con los estereotipos.

Luego de que Karla Souza revelara que a su hija le negaron la oportunidad de jugar futbol, Sara Maldonado alzó la voz para romper esos estereotipos. Junto a ‘La Pelé' Vargas y Lourdes de la Rosa, celebraron los diez años de Futbol Más, una iniciativa que demuestra que en la cancha todos tienen un lugar.

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