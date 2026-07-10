Ixdit NO quiere rendirse a pesar de sus pleitos con “Las Divas” y aconseja a Camila para seguir en MasterChef 24/7
Luego de que se rompió su racha de estar en el balcón de MasterChef 24/7, Ixdit tiene muy claro que no va a dejar vencerse y le recomendó a Camila esforzarse.
La mala racha que atraviesan “Las guapas del barrio” las tiene bastante desanimadas, en especial a Camila, quien ha estado dudando de su talento en la cocina. Y la que también está un poco bajoneada es Ixdit, pero ella en cambio no está dispuesta a darse por vencida después de 8 semanas dándolo todo en MasterChef 24/7, por lo que platicó un rato con Cami para recordarle por qué debe seguir esforzándose y le reiteró que los malos momentos nunca son para siempre.