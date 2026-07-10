"¡Estoy protestando al mismo tiempo que estoy viviendo!”, Regina Blandón impulsa una plataforma de apoyo a víctimas de violencia sexual

Regina Blandón impulsó una plataforma de apoyo para mujeres, hombres y niños, víctimas de violencia sexual. Además de este nuevo proyecto, la actriz ha apoyado a colectivos y familias que buscan justicia por desaparecidos. ¿Cómo vive de cerca las historias de la gente que busca justicia? Esto contestó Regina Blandón y respondió a quienes la critican por ‘hablar desde su privilegio’.