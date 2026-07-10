Los Topos: ¿Cómo surgieron, qué herramientas utilizan y cómo donar? ¡Entérate y apoya!
Rescate Internacional Los Topos A.C., surgieron en México después del terremoto de 1985 y desde entonces, han apoyado en labores de rescate en varios países.
¿Cómo nacieron Los Topos? ¿Qué equipo utilizan para el rescate después de un terremoto? Tras los terremotos que sacudieron a Venezuela, mucho se ha hablado del trabajo de los cuerpos de rescate y, esta mañana, recibimos a integrantes de Rescate Internacional Topos A.C., quienes profundizaron y explicaron la labor que hacen como equipo para salvar vidas. ¿Cómo donar a Los Topos? ¡Entérate!