Los Topos: ¿Cómo surgieron, qué herramientas utilizan y cómo donar? ¡Entérate y apoya!

¿Cómo nacieron Los Topos? ¿Qué equipo utilizan para el rescate después de un terremoto? Tras los terremotos que sacudieron a Venezuela, mucho se ha hablado del trabajo de los cuerpos de rescate y, esta mañana, recibimos a integrantes de Rescate Internacional Topos A.C., quienes profundizaron y explicaron la labor que hacen como equipo para salvar vidas. ¿Cómo donar a Los Topos? ¡Entérate!