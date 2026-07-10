¡Moda mexicana muy chic en parejas! Diseños inspirados en el Bajío para que tú y tu pareja se luzcan vayan a donde vayan
¡Moda en parejas! Checa estos diseños de moda mexicana muy chic y prepárate para acaparar la atención vayan a donde vayan. ¡Ojo a los accesorios!
¡Prepárate para brillar vayas a donde vayas! Kristal Silva, en Ponte Bonita, presentó una pasarela de moda en parejas con propuestas muy chic inspiradas en Guanajuato, Michoacán y otras zonas del Bajío. ¡Ojo a los paliacates, rebozos y más accesorios!