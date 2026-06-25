¿Christian Nodal debería cambiarse el nombre? Esto sugiere Fato al esposo de Ángela Aguilar

Fato le envió un mensaje a Christian Nodal, con quien tiene planes de trabajo que no han podido concretar debido a la batalla legal que el cantante enfrenta contra su papá por su nombre artístico y su marca. Y es que aunque Nodal quiso utilizar ‘Forajido’ como marca, el proceso no avanzó porque los derechos de ese registro ya tienen dueño. Por otro lado, Fato confirmó su buena relación con Pepe Aguilar.