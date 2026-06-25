La clase de Edgar Núñez en MasterChef 24/7comienza con regaños a Emmanuel y Carmen (VIDEO)
El “Maestro del fuego” en MasterChef México 2026 llamó la atención a estos cocineros.
La clase de este jueves del Chef Edgar Núñez comenzó con una llamada de atención. El “Maestro del fuego” en MasterChef 24/7 ha puesto orden y disciplina en su cocina, y desde que los cocineros llegan revisa aspectos importantes como su vestimenta, uñas cortas y cuchillos limpios. Al iniciar la lección de hoy, Carmen y Emmanuel recibieron regaños.