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La clase de Edgar Núñez en MasterChef 24/7comienza con regaños a Emmanuel y Carmen (VIDEO)

El “Maestro del fuego” en MasterChef México 2026 llamó la atención a estos cocineros.

La clase de este jueves del Chef Edgar Núñez comenzó con una llamada de atención. El “Maestro del fuego” en MasterChef 24/7 ha puesto orden y disciplina en su cocina, y desde que los cocineros llegan revisa aspectos importantes como su vestimenta, uñas cortas y cuchillos limpios. Al iniciar la lección de hoy, Carmen y Emmanuel recibieron regaños.

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