“Todo lo que pasé con él fue precioso”, Aaron Mercury comparte su dolor tras la muerte de Oliver Tree

Con el corazón hecho pedazos, Aaron Mercury compartió cómo ha enfrentado el dolor tras la repentina muerte de su amigo Oliver Tree, quien perdió la vida durante un choque de dos helicópteros en Brasil. Aunque su amistad fue breve, consiguieron hacer una verdadera hermandad y ahora el influencer lleva una gran huella en el corazón. ¿La muerte de Oliver Tree fue por un atentado? Esto respondió Aaron Mercury.