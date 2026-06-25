¡Lo dijo! Daniela de MasterChef 24/7 confesó tener el corazón roto por Pablo y Ricardo Casares lo confirma: “le movieron muchísimo el tapete”
Después de varios días sin Pablo, Daniela Parra confesó tener el corazón roto. ¿Se les salió de las manos la ‘amistad’? ¡Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7!
Los participantes cocinaron en equipos y el equipo de Daniela Parra ganó salvando a Michelle y Carmen, mientras Jazmín y Camila se molestan con Claudia por su estrategia. La chef Isabel propinó un regaño más por indisciplina y Emmanuel asegura que la chef Isabel lo regaña porque le gusta... ¿será? ¡Daniela confesó tener el corazón roto por la ausencia de Pablo! Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 24 de junio 2026.