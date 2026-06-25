¡Lo dijo! Daniela de MasterChef 24/7 confesó tener el corazón roto por Pablo y Ricardo Casares lo confirma: “le movieron muchísimo el tapete”

Los participantes cocinaron en equipos y el equipo de Daniela Parra ganó salvando a Michelle y Carmen, mientras Jazmín y Camila se molestan con Claudia por su estrategia. La chef Isabel propinó un regaño más por indisciplina y Emmanuel asegura que la chef Isabel lo regaña porque le gusta... ¿será? ¡Daniela confesó tener el corazón roto por la ausencia de Pablo! Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 24 de junio 2026.