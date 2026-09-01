"¡Es más difícil componer una canción de amor!”, Christian Nodal se sincera y habla de su inspiración

Derrochando amor y complicidad, Ángela Aguilar y Christian Nodal tuvieron un viaje romántico de Zacatecas a España. La cantante documentó cada paso y dejó claro que están más enamorados que nunca. Por su parte, Christian Nodal confesó que a la hora de escribir canciones, el desamor sigue siendo su mejor fuente de inspiración.