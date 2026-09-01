"¡Hay muchos testigos que no quieren hablar!”, amigo de la familia de Ana Bárbara revela cómo Antero Ugalde habría abusado de sus hijas
En exclusiva, Víctor Mendoza, amigo de la familia de Ana Bárbara, reveló cómo Antero Ugalde habría abusado de sus hijas. ¿La mamá de Ana Bárbara sabía?
Víctor Mendoza, amigo de la familia de Ana Bárbara por más de cuarenta años, reveló en exclusiva que supuestamente el patriarca de los Ugalde abusó de otra de sus hijas; aquí el testimonio del testigo, donde entre otras cosas, compartió cómo violentaba Antero Ugalde a sus hijas Viviana, Quely y Marisol. ¿Lourdes Motta sabría del supuesto abuso a sus hijas?