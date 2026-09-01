¿Uno más de la familia? Humberto Zurita explica cómo se ganó a las hijas de Stephanie Salas

Michelle Salas y Camila Valero han formado un vínculo muy especial con Humberto Zurita, quien revela cómo se ganó el cariño de las hijas de Stephanie Salas. ¿Cómo se llevan los hijos de Humberto Zurita con los de Stephanie Salas? Esto contó el actor, quien compartió cómo celebrará un año más de vida.