¡Ivonne Montero le responde a Natalia Alcocer rumbo al estreno de La Granja VIP Segunda Temporada!
¿Carlos Trejo cazará fantasmas? ¿Ivonne Montero y Natalia Alcocer harán las paces? ¡Lo que podemos esperar de los granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada!
Rumbo al anhelado estreno de la Segunda Temporada de La Granja VIP, analizamos el perfil de Carlos Trejo e Ivonne Montero y lo que podemos esperar (y no) de cada uno de ellos. ¿Carlos Trejo encontrará fantasmas? ¿Ivonne Montero y Natalia Alcocer limarán asperezas? ¡Checa todo lo que analizamos en Ordeñando La Granja!