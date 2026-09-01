¿Cuándo debes dejar de luchar por tus relaciones personales o laborales? ¡Esto dice la psicología!

¿Por qué nos enseñaron que rendirse es malo? ¿En realidad tenemos que aguantar, tenemos que insistir y luchar hasta el final pase lo que pase? ¿Qué pasa cuando quedarnos en un lugar nos hace más daño que irnos? El psicólogo Luis Ling explicó cómo detectar cuándo marcharnos de aquellas relaciones laborales, sociales, personales y amistosas, antes de hacernos daño.