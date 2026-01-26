Cocina fácil y sin complicaciones: ceviche de queso panela con el chef Rahmar Villegas
Una receta deliciosa, rápida y económica que no necesita estufa ni licuadora, ideal para disfrutar en cualquier momento.
En La sazón de la cocina, el chef Rahmar Villegas comparte una receta práctica y llena de sabor para quienes buscan opciones fáciles sin complicarse en la cocina. Se trata de un ceviche de queso panela, una alternativa fresca y económica que no requiere estufa ni licuadora, perfecta para preparar en pocos minutos.