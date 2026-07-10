"¡Si lo van a acusar, que lo hagan bien!”, Kunno ya tiene defensa legal contra Laura Zapata

El abogado Gerardo Rincón confirmó que él se hará cargo de las demandas que interpongan contra Kunno, incluyendo la de daño moral que anunció Laura Zapata. Se dijo listo para recibir la demanda civil que la actriz interpondrá ante las autoridades competentes y aseguró que denunciará las irregularidades que encuentre en la manera en que se ha señalado a Kunno ante las autoridades.