¡Así honrarán a Joan Sebastian en su decimoprimer aniversario luctuoso!
De cara al decimoprimer aniversario luctuoso de Joan Sebastian, José Manuel Figueroa detalló las actividades que planean para honrar la memoria de su padre.
Los hijos de Joan Sebastian recordarán este 13 de julio el decimoprimer aniversario luctuoso de su padre. José Manuel Figueroa compartió en exclusiva las actividades que tendrá la familia en Juliantla en esta fecha tan importante para ellos. Además de enviar un mensaje a su hermana Juliana, compartió los detalles de la reunión íntima.