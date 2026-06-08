¡Afortunada y bendecida! Danna confirma nueva música en vísperas de su cumpleaños
Con mucho trabajo, afortunada y bendecida, Danna se prepara para su cumpleaños 31 liberando mueva música y colaboraciones; así lo reveló la actriz y cantante.
Con maletas en mano y el reloj en contra, Danna hizo una pausa para antes de partir a Europa atender a sus seguidores y a la prensa. Entre otras cosas, la cantante y actriz reveló cómo pasará su cumpleaños y confirmó que está por liberar nueva música. ¡Ojo que vienen colaboraciones!