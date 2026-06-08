¿Amistades tóxicas? Aprende a diferenciar entre la honestidad y la toxicidad
¿Has sentido incomodidad con tus amistades con comentarios pasivo-agresivos? ¡Cuidado! Podrías tener una amistad tóxica. Esto aconsejan los expertos.
¿Consideras que un amigo o amiga podría ser una persona criticona y envidiosa? ¿Podrías tener una amistad tóxica? Laura Rodríguez, psicóloga consteladora familiar y fluvial, explicó qué son las amistades tóxicas y qué conflictos podríamos enfrentar. ¿Cómo diferenciar a una amistad muy honesta de una amistad tóxica? ¡Ojo a los comentarios pasivo-agresivos!