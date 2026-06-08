"¡Viene de otro planeta!”, ¿Sebastián Yatra prepara colaboración con Luis Miguel?
Luego de hacer una interesante reflexión sobre el ‘hate’ en redes sociales, Sebastián Yatra reveló so existen posibilidades de una colaboración con Luis Miguel.
Sebastián Yatra reflexionó sobre el el ‘hate’ y las expresiones de odio en redes sociales y reveló si hay posibilidades hacer una colaboración con Luis Miguel. Además, el cantautor colombiano reveló qué requisitos debe cumplir su próxima pareja. ¡No pierdas detalle!