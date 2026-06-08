Luis LLORA en plena clase y la Chef Isabel Carvajal de MasterChef 24/7 lo consuela: “Todo va a estar bien”

Parece que estar lejos de casa ya le está afectando mucho a Luis y no siempre está de ánimo para lucirse en las clases como acostumbra. Esto fue lo que le pasó con la Chef Isabel Carvajal, quien preparó una receta que lo hizo recordar a su mamá y no pudo contenerse, lo que también conmovió a la implacable “Maestra del fuego” del Mundo MasterChef 24/7 y se decidió a consolarlo con un cálido abrazo.

