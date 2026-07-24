“Estás siendo un ave fénix": Chef Diego Niño felicita a este cocinero de MasterChef 24/7 por demostrar su talento

La competencia en MasterChef 24/7 se pone cada vez más difícil, en especial ahora que están por definirse a los 12 mejores cocineros de la temporada. Y aunque todavía no se sabe quién de ellos quedará fuera, el Chef Diego Niño se tomó el tiempo para felicitarlos a todos por su esfuerzo, no sin antes aclarar que, al menos para él, Emmanuel es el que más está evolucionando y es como un “ave fénix”, una opinión que también tuvo la Chef Isabel Carvajal hace unos días.

