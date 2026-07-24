¡El Capi presume a Clemente, su segundo hijo, y así reaccionaron los conductores de VLA!
Liego de que el Capi e Itzel recibieran a Clemente, su segundo hijo, el conductor apareció en redes sociales con la imagen del recién nacido. ¡Aquí los detalles!
El Capi e Itzel recibieron a su segundo bebé y no dudaron en presumir en redes sociales las primeras imágenes de Clemente. Con una ‘sonrisa de oreja a oreja’, el Capi acompañó la imagen del recién nacido con la leyenda ‘Mi Clemente anda al cien’, confirmando que su segundo hijo les ha llenado el corazón. ¡Enhorabuena, queridos Capi e Itzel!