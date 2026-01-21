Eugenio Derbez recuerda a su madre y revela cómo le ayudó a incursionar en la televisión

Eugenio Derbez reveló en exclusiva para Venga La Alegría el paradero de la carta que su madre, la actriz Doña Silvia Derbez, le escribió días antes de fallecer hace casi 24 años. Entre otras cosas, el actor compartió su deseo de que su hija Aitana conozca el trabajo de actriz de su querida abuela y recordó que gracias a ella, él debutó en las telenovelas.