La detención de Luis Alberto ‘N’, el presunto ladrón atrapado en un poste de luz y más; explicado Con Peras y Manzanas

La detención de Luis Alberto ‘N’ acusado de quitarle la vida a su novia de 19 años, la movilización de rescatistas que busca a una familia en Cuetzalan, Puebla y el caso del presunto ladrón que quedó atrapado en un poste de luz en Chimalhuacán; todo explicado por Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas.