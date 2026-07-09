La detención de Luis Alberto ‘N’, el presunto ladrón atrapado en un poste de luz y más; explicado Con Peras y Manzanas
El caso de Luis Alberto ‘N’ acusado de quitarle la vida a su novia, el presunto ladrón atrapado en un poste de luz y la familia que buscan en Cuetzalan, Puebla; todo explicado Con Peras y Manzanas.
La detención de Luis Alberto ‘N’ acusado de quitarle la vida a su novia de 19 años, la movilización de rescatistas que busca a una familia en Cuetzalan, Puebla y el caso del presunto ladrón que quedó atrapado en un poste de luz en Chimalhuacán; todo explicado por Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas.