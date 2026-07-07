Luz Elena y la sexóloga Leidy Constanza explican cómo jalar el cabello en la intimidad sin lastimar
La sexóloga Leidy Constanza explicó cómo evitar que te saquen tarjeta roja o tarjeta amarilla en la intimidad y Luz Elena explicó cómo jalar el cabello sin lastimar.
¿Ataques de risa? ¿Falta de gemidos? ¿Jalones de cabello? La sexóloga Leidy Constanza nos acompañó para explicar las situaciones que ameritan tarjeta amarilla o tarjeta roja en la intimidad. ¡Ojo a la explicación de Luz Elena para jalar el cabello sin lastimar en la intimidad!