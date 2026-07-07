“Yo no juzgo las muestras de amor”, Roxana Castellanos reacciona al beso de Julio César Chávez y Yolanda Andrade

Después del beso entre Julio César Chávez y Yolanda Andrade, Roxana Castellanos defendió la muestra de cariño y, ante las especulaciones sobre una recaída en el estado de salud de Yolanda Andrade, reveló si ha podido tener contacto con su amiga. ¿Cómo quedó su relación con Adal Ramones tras la cancelación de la gira que harían juntos? Así contestó Roxana Castellanos.