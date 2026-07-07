¿Cambios, perdón fertilidad, cierres? ¡Esto es lo que te espera en la segunda mitad del 2026 según la numerología!

Terminó la primera mitad del año y, para muchos, ha sido un periodo de cambios, pero... ¿qué dice la numerología sobre el segundo semestre del 2026? Claudia Sánchez, numeróloga conductual, nos acompañó esta mañana para explicarnos qué es el año personal, cómo influyen en cada persona y qué debemos esperar hacia el cierre del 2026. ¡Ojo a las fórmulas y los tips que reveló!