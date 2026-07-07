Venga La Alegría | Programa 7 de julio 2026 Parte 1 | El video filtrado de Jorge D’Alessio, los rumores de reconciliación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 7 de julio 2026, parte 1: Crecen los rumores de la reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, Marina de Tavira llenó de elogios a Alfonso Cuarón, Mariana Garza reacciona al lanzamiento de la serie de Timbiriche, Niall Horan anuncia gira en México; el caso de Brenda Michel, la chica que falleció tras ser atropellada en Tecámac, explicado Con Peras y Manzanas; Álvaro Fidalgo elogia a Gilberto Mora y la receta para preparar Curcu Maya, una bebida con cacao.

También, la receta de zanahorias rostizadas, Edna Monroy estalla en redes sociales, Alex y Chela Lora revelan bioserie y el video filtrado de Jorge D’Alessio besando a una mujer. Además, las sepulturas individuales de emergencia en Venezuela, un tratamiento para reafirmar el rostro, los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 6 de julio 2026 y jugamos ¿Qué Es Eso? ¡Venga La Alegría!