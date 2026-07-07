Venga La Alegría | Programa 7 de julio 2026 Parte 2 | Más reacciones al beso de Yolanda Andrade y Julio César Chávez y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 7 de julio 2026, parte 2: Roxana Castellanos reacciona al beso de Yolanda Andrade y Julio César Chávez, el lindo gesto de los Jonas Brothers, la Semifinal de El Torneo de la Alegría y Juan Ríos sacó sus mejores pasos de baile en Gánale al Capi.

También, el reportaje de Samantha Núñez, lo que dice la numerología sobre la segunda mitad del 2026 y los mejores consejos de intimidad en la Mesa de Sexo. Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras y Los Récords de VLA. ¡Venga La Alegría!