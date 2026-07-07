“Regla de oro": la Chef Lili explica en clase de MasterChef 24/7 por qué se debe picar la masa antes de hornear (VIDEO)

Este martes, la Chef Lili Cuéllar, “Maestra del fuego” en MasterChef 24/7, ofreció una clase de masas quebradas, especiales para la preparación de tartaletas, quiche y otros postres. En la lección, la experta explicó una “regla de oro” para antes de hornear, ya que dijo que la pasta se debe picar con un tenedor para que no se infle y quede plana.