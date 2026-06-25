Venga La Alegría | Programa 25 de junio 2026 Parte 1 | Los festejos de la reciente victoria de la Selección Azteca, lo que soltó Giovanni Media sobre Fátima Bosch y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 25 de junio 2026, parte 1: Los mejores festejos y las imperdibles imágenes tras la victoria de México sobre Chequia, Giovanni Medina arremete contra Fátima Bosch y ventila que le ha ayudado con temas jurídicos “muy turbios”, Irina Baeva habla de Laura Bozzo, Alexis Ayala declara sobre su reciente separación, Julio César Chávez da la cara por el beso que le dio a Yolanda Andrade y las terribles imágenes de los sismos en Venezuela.

También, te enseñamos a hacer la bolsa más futbolera para lucir increíble festejando en El Ángel, la receta de calabacitas rellenas, Efigenia Ramos confiesa que ya sabe qué hará con la herencia de Silvia Pinal, Sergio Gabriel responde si Ana Bárbara planea retirarse y un increíble cambio de imagen. Además, médicos especialistas respondieron todas tus dudas sobre urología, ginecología, cirugía plástica y mucho más. ¡Venga La Alegría!