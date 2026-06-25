Venga La Alegría | Programa 25 de junio 2026 Parte 2 | Aaron Mercury rompe el silencio sobre Oliver Tree, los mejores juegos y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 25 de junio 2026, parte 2: Aaron Mercury comparte cómo ha enfrentado la muerte de Oliver Tree, Fato le envía un mensaje a Christian Nodal y los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 24 de junio 2026.

También, la buena obra de A Quien Corresponda, el resumen de El Torneo de la Alegría y mucho más. Además, jugamos El Reto, Sin Palabras y Desconectados. ¡Venga La Alegría!