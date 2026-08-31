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Exatlón México 2024
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El Otro lado de los Realities | ¡Se calentó Exatlón! Jerry y Koke desatan la polémica

Exatlón México llega con competencia, polémica y mucho chismecito.

Por: Hugo Pantoja

El Otro Lado de los Realities regresó con la nueva temporada de Exatlón México y una emisión cargada de competencia, invitados y polémica. “El Mono” Osuna se conectó en vivo para hablar sobre lo que ocurre en la competencia, mientras el nombre de Jerry quedó en el centro del debate por su reacción al entrenamiento que recibió de Koke. ¿Hay cuentas pendientes entre ambos?

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