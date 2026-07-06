¡Así reaccionó Irina Baeva a la supuesta infidelidad de Gabriel Soto!
Tras las polémicas acusaciones de Ana Carla Sinclair sobre una supuesta infidelidad de Gabriel Soto, Irina Baeva fue cuestionada y esta fue su reacción.
Irina Baeva fue cuestionada sobre la polémica que envuelve a Gabriel Soto luego de que Ana Carla Sinclair lo acusara de infiel y aprovechó las cámaras para contar cómo va su trámite para obtener la nacionalidad mexicana. ¡Ojo a lo que soltó Giovanni Medina para el futuro de su hijo!