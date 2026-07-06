“Luego andan chillando": Julio advierte que no va a tener consideraciones si gana el Pin de MasterChef 24/7 (VIDEO)

El Pin es el triunfo más codiciado entre los cocineros de MasterChef 24/7 por todos los beneficios que incluye y la forma en que puede cambiar la competencia de un momento a otro. Es por esto que Julio quiere ganárselo en la semana 8, pues luego de que el regiomontano quedó conmocionado la salida de Diego, es momento de que asuma el liderazgo de “Las Divas” para que no los sigan eliminando y está dispuesto a ser rudo con las estrategias.