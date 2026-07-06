Chef Isabel Carvajal REGAÑA a Ixdit y Emmanuel por no seguir el reglamento de la cocina en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La semana 8 en MasterChef 24/7 arrancó con un reto exprés organizado por la Chef Isabel Carvajal y del que Jazmín resultó ganadora. Sin embargo, no a todos los participantes les fue tan bien con la “Maestra del fuego”, en especial a Ixdit y Emmanuel, quienes se ganaron un duro regaño; ella por ponerse el micrófono hasta que estaba en la Dark Kitchen y él por no ponerse la vestimenta adecuada a pesar de que ya les dieron indicaciones.