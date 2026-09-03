"¡Cada quien se puede poner lo que sea!”, Sofía Castro hace frente al hate que recibió por su outfit
Luego de que Sofía Castro reaccionara a los comentarios que recibió por el outfit que utilizó en una alfombra roja, su amigo Emmanuel Palomares la respaldo.
Así reaccionó Sofía Castro a la ola de memes y comentarios negativos que generó en redes sociales el outfit que utilizó hace unos días durante la premiere de una serie, donde comparte créditos con José Eduardo Derbez. Por su parte, Emmanuel Palomares, quien reveló que le gustaría interpretar a Chayanne en una bioserie, defendió a la actriz y aplaudió cómo enfrenta el hate.