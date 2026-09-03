‘La Coreañera’ es la participante más pequeña de La Granja VIP Segunda Temporada; conoce más de ella
Abigail Pak ‘La Coreañera’ confiesa que tiene un poco de miedo al entrar a La Granja VIP Segunda Temporada, pues es su primera vez en televisión y además nunca ha visto un reality.
Abigail Pak nos cuenta en el Uno a Uno de Ventaneando como la música la llevó a radicar en la Ciudad de México, entre sus múltiples habilidades, la influencer toca el acordeón, marimba, timbales orquestales, el piano y muchos más... Su gusto por la música y la cumbia la han llevado a pisar escenarios increíbles y ahora se prepara para una nueva aventura en La Granja VIP Segunda Temporada.