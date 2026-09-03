“Tengo que ser una mamá proveedora”, Ingrid Martz explica la custodia compartida de su hija con Rodrigo Luque
Además de explicar la custodia compartida y el calendario de convivencia, Ingrid Martz aclaró que ella es quien cubre todas las necesidades de su hija.
Ingrid Martz compartió con la prensa en qué consiste la custodia compartida que una juez de la CDMX determinó para ella y Rodrigo Luque, padre de la menor, en lo que se resuelve su divorcio. La actriz reveló que ya apeló el calendario de convivencia compartida que dictó la autoridad argumentando que la más afectada es la pequeña Martina. Mientras tanto, Ingrid Martz asegura que actualmente ella cubre todas las necesidades de su hija.