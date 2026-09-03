"¡Fue ilegal!”, El abogado de Luis de Llano advierte irregularidades en su arresto

Luis de Llano fue detenido ayer por la tarde en la CDMX por incumplir la sentencia que la Suprema Corte de Justicia dictó en su contra: pedir una disculpa y publicar el fragmento donde se determinó su responsabilidad en el caso civil que denunció Sasha Sokol por abuso. Ahora, el productor debería cumplir 15 horas de arresto por ignorar el mandato judicial; aquí lo que aclararon los abogados y los hijos de Luis de Llano. ¿Cuándo quedaría en libertad Luis de Llano? Esto se sabe.