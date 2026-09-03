"¡Tienes que pagar consecuencias!”, Adrián Uribe y otros famosos reaccionan al arresto de Luis de Llano
Adrián Uribe, Mónica Huarte y María León, reaccionaron al sorpresivo arresto de Luis de Llano tras incumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.
Mientras Adrián Uribe se dijo sorprendido por el arresto de Luis de Llano, Mónica Huarte mostró su apoyo a Sasha Sokol y aseguró no conocer a Luis de Llano. Por su parte, María León trató de mantenerse al margen de la situación. Aquí las reacciones de los famosos al arresto de Luis de Llano.