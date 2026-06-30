"¡Me la mega pellizca!”, Ana Bárbara enfrenta los cuestionamientos por la supuesta infidelidad de Ángel Muñoz

Después de más de seis meses alejada de los reflectores, Ana Bárbara fue captada en el aeropuerto de la CDMX y enfrentó las preguntas de la prensa sobre la polémica que rodea su vida personal por la supuesta infidelidad de su pareja Ángel Muñoz. Así respondió Ana Bárbara, quien recientemente lanzó “Es Culpa Mía”.