"¡Me la mega pellizca!”, Ana Bárbara enfrenta los cuestionamientos por la supuesta infidelidad de Ángel Muñoz
En su llegada a la CDMX, Ana Bárbara rompió el silencio sobre las polémicas que se generaron luego de la supuesta infidelidad de su pareja Ángel Muñoz.
Después de más de seis meses alejada de los reflectores, Ana Bárbara fue captada en el aeropuerto de la CDMX y enfrentó las preguntas de la prensa sobre la polémica que rodea su vida personal por la supuesta infidelidad de su pareja Ángel Muñoz. Así respondió Ana Bárbara, quien recientemente lanzó “Es Culpa Mía”.