Anuncian horario extendido del metro, metrobús y trolebús para este 30 de junio 2026; todo explicado Con Peras y Manzanas
Este será el horario extendido del metro, metrobús y trolebús después del partido México vs Ecuador para este 30 de junio 2026 en CDMX; explicado Con Peras y Manzanas.
Lo de los aficionados mexicanos que llegaron al hotel de concentración de Ecuador en Santa Fe para no dejarlos dormir y el horario extendido del metro, metrobús y trolebús para hoy 30 de junio 2026; todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.