"¡Esperen a que el juez emita su sentencia!”, Livia Brito responde al hate en redes sociales

¿Borrón y cuenta nueva? Livia Brito está dispuesta a mejorar su relación con la prensa y, en un ambiente cálido y de respeto, agradeció a los medios su apoyo durante la reciente audiencia en el Reclusorio Sur. Por su parte, Ernesto Zepeda, aseguró que la actriz cubana ya fue notificada por el pago de más de un millón de pesos a su favor. Sin embargo, la defensa de Livia Brito explicó por qué no han realizado el pago. Finalmente, Livia Brito envió un mensaje directo a sus detractores en redes sociales.