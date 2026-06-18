¡Capítulo cerrado! Poncho Herrera reafirma que no volverá a los escenarios
¿Ni por los fans de RBD? Además de pronunciarse sobre el gran momento que vive Belinda, Poncho Herrera aseguró que su etapa como cantante está cerrada.
Tras el revuelo que generó en redes sociales el reencuentro de Anahí y Poncho Herrera en un podcast, el actor se dijo feliz por la respuesta del público. Y aunque el encuentro despertó la nostalgia, Poncho Herrera se mantuvo al margen de las polémicas que envuelven a RBD. Finalmente, dejó claro que su etapa como cantante, es cosa del pasado. ¿Cómo la pasó en su encuentro con Belinda durante la premiere de Toy Story 5? Esto reveló Poncho Herrera.