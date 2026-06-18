¡Capítulo cerrado! Poncho Herrera reafirma que no volverá a los escenarios

Tras el revuelo que generó en redes sociales el reencuentro de Anahí y Poncho Herrera en un podcast, el actor se dijo feliz por la respuesta del público. Y aunque el encuentro despertó la nostalgia, Poncho Herrera se mantuvo al margen de las polémicas que envuelven a RBD. Finalmente, dejó claro que su etapa como cantante, es cosa del pasado. ¿Cómo la pasó en su encuentro con Belinda durante la premiere de Toy Story 5? Esto reveló Poncho Herrera.